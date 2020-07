Valentina Vignali, il bacio bollente in mezzo alla natura – FOTO

È un bacio pieno di passione quello tra Valentina Vignali e la sua dolce metà, Lorenzo Orlandi, pubblicato in queste foto su Instagram

Nuove foto pubblicate tramite il suo profilo Instagram da Valentina Vignali. Follower di nuovo impazziti di fronte a queste due immagini della loro beniamina. Infatti la cestista e influencer ha un enorme seguito di utenti sul social network.

Stiamo parlando di 2 milioni di persone che anche in questo caso non hanno fatto eccezione a riempire il recentissimo post di ‘like‘ e commenti di apprezzamento. Tanto per rendere l’idea in termini numerici, il contenuto in questione in meno di un’ora ha raccolto la bellezza di migliaia di ‘mi piace‘.

LEGGI ANCHE —> Fedez | il VIDEO d’addio a Chiara Ferragni | fan increduli