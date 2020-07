Belen Rodriguez, il lato B con una luce diversa: fan impazziti, bellissima – FOTO

Belen Rodriguez in un mare azzurro con un lato b che lascia tutti senza fiato. Per la modella argentina sono iniziate le vacanze

In questi ultimi mesi la coppia Belen e Stefano ha fatto molto discutere. Durante la quarantena i due sembravano molto innamorati e pronti ad allargare la famiglia, ma qualcosa si è rotto e si sa, la minestra riscaldata non è più buona. Così ora la bella argentina non fa altro che divertirsi e rilassarsi al mare e in compagnia di amici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Zoe Cristofoli, l’influencer super tatuata, ma che fisico in bikini – FOTO

Belen Rodríguez, quel lato B è luce in fondo al tunnel