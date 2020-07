Carolina Marconi, solo lato B in vista: visuale mozzafiato – FOTO

Carolina Marconi è uno spettacolo della natura nascosta e incontaminata: tripudio di likes su Instagram per l’ex Gieffina venezuelana

L’attrice, showgirl del mondo dello spettacolo, Carolina Marconi esordisce sul grande schermo già nel lontano 2004, quando si mostra per la prima volta al pubblico con la partecipazione al Grande Fratello 4.

E’ proprio in questa occasione mediatica che si costruisce il futuro della dolce e intraprendente Venere venezuelana. Grazie al GF4 inizia ad allargare gli orizzonti di conoscenza con un dj famoso, ma la sua relazione non avrà tempo e spazio per esercitare il salto di qualità.

Carolina decide di raccogliere le attenzioni su di sè due anni dopo, quando viene invitata a posare per un calendario senza veli, dove otterrà il massimo dei consensi, in particolar modo sulle riviste più frequentate dagli intenditori del Gossip.

In seguito, dal calendario alla definitiva consacrazione mediatica per lei con l’apparizione nei programmi Mediaset, di Italia 1 in On The Road, fino al ruolo di co-protagonista nella fiction più amata della Rai, Un posto al Sole, versione estate.

