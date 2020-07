Dramma in spiaggia: turista muore colto da un malore

Un turista di 42 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Valverde di Cesenatico, in provincia di Forlì Cesena, dopo essere stato colto da un malore.

Dramma in spiaggia nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio, a Valverde, frazione di Cesenatico, comune in provincia di Forlì Cesena. Un turista di 42 anni di origine rumena, ma da tempo residente in Italia, nella provincia di Cremona, è deceduto mentre si trovava in acqua all’altezza del Bagno Snoopy. Secondo una prima ricostruzione, riporta da Il Resto del Carlino, l’uomo, che non sapeva nuotare, dopo una passeggiata sino agli scogli stava tornando a riva quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Subito sono intervenuti i bagnini di salvataggio che hanno avviato le operazioni di rianimazione proseguite dai sanitari del 118 giunti sul posto. Purtroppo, però, tutti i tentativi si sono rivelati vani e per il turista non c’è stato più nulla da fare.

La vittima, come riferisce Il Resto del Carlino, aveva raggiunto a Cesenatico la famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il 42enne lascia la moglie ed una figlia di soli 6 anni.

Su disposizione del magistrato di turno e della Guardia Costiera, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena.