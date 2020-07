Chiara Ferragni, nuda in vasca da bagno, un seno al sapore di Puglia -FOTO

Chiara Ferragni è atterrata insieme a tutta la sua famiglia nella bellissima Puglia. La aspetta l’evento più glamour dell’anno, intanto si rilassa in vasca

Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati da qualche giorno in terra pugliese per l’evento dell’anno: la passerella di Dior. Infatti la città di Lecce e l’intera provincia sono state conquistate da molti vip presenti per la sfilata. I Ferragnez nell’attesa si godono un po’ di relax in uno dei posti più belli d’Italia e la bionda influencer si lascia scattare qualche foto hard da mostrare ai suoi fan che rimangono tutti a bocca aperta.

Chiara Ferragni, un seno al sapore salentino