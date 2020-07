E’ stata velina a Striscia nel 91-92: cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia Ana Laura Ribas? Ballava sul bancone del tg satirico nella stagione 1991-1992. Oggi ha 52 anni, ecco com’è.

Ana Laura Ribas è stata una delle veline più belle e simpatiche della storia di Striscia la Notizia. Brasiliana, con il suo fascino e la sua simpatia carioca, la Ribas è entrata subito nel cuore del pubblico italiano danzando sul bancone di Striscia solo per cinque mesi, sostituendo una velina in maternità. Nel corso della sua carriera ha anche affiancato Iva Zanicchi nel programma Ok, il prezzo è giusto. Da allora, però, sono passati diversi anni. Cosa fa oggi Ana Laura Ribas? Com’è diventata?

Come potete vedere dalla foto, a 52 anni, la Ribas resta una donna assolutamente bellissima e piana di fascino. La sua vita, invece, nel corso degli ultimi anni, è decisamente cambiata. Dopo qualche apparizione come opinionista, ha deciso di dire addio alla tv.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>E’ stata velina a Striscia nel 93-94: cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Ana Laura Ribas: addio alla tv e amore a gonfie vele per l’ex velina

Come ha raccontato in un’intervista rilasciata a FqMagazine, dopo l’addio alla tv, la Ribas ha aperto un’agenzia di digital con cui lavora con brand internazionali e marchi del lusso. “Ero davanti a un bivio: continuare a fare l’opinionista prezzemolina, perché per me sembrava non ci fossero altri ruoli, oppure inventarmi una nuova vita. La spinta me l’hanno data il mio compagno Marco Uzzo e un nostro amico, proprietario di un’agenzia di comunicazione. ‘Hai molti contatti, perché non li sfrutti?’. E così ho fatto”.

Infine, l’ex velina ha svelato il suo sogno: “Che la mia vita continui così, com’è adesso. Volevo girare il mondo, guardare tutto con i miei occhi, imparare le lingue, essere libera e ci sono riuscita. E sto vivendo un grande amore da dieci anni con il mio compagno Marco: per me questo è il privilegio più grande”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter