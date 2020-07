Elena Morali solo slip e maglietta, fantastica – FOTO

La showgirl bergamasca, Elena Morali si asciuga al sole con un outfit striminzito: i fan in delirio per la dama fashion della moda

Ricco spettacolo di colori dell’estate per Elena Morali, elettrizzante e struggente per i suoi fan, a picco sulle immagini più prestigiose lanciate in rete dalla showgirl bergamasca.

La sensuale figura del mondo fashion della moda milanese non perde mai l’occasione per sponsorizzare brand dal sapore speciale per un parco clienti molto ristretto. Non a caso Elena ha preferito sposare le strade del beauty, make-up e hair style per riscattare la sua unica e raggiante immagine da star.

La protagonista del web e social influencer ha conservato un sogno nel cassetto, quello di diventare un giorno attrice famosa, ispirandosi alla solarità di Michelle Hunziker. La sua determinazione e testardaggine a tutto tondo, finora paventate, però, non l’hanno aiutata a mantenere saldo il rapporto con i genitori.

Sarebbe dunque un errore da matita rossa per Elena Morali far valere eccessivamente la sua intraprendenza anche nel campo dei sogni proibiti, come è accaduto invece, oltre che in famiglia, nelle sue turbolenti storie d’amore.

Elena Morali piace ai fan così come è: poetica e bollente sotto il sole al tramonto

La strada di coltivare il sogno proibito per Elena Morali è ancora tutta in salita, mentre lei si concentra a rafforzare la sua straordinaria bellezza nel mestiere di modella e influencer del web.

La sua partecipazione al mondo della moda, conduce Elena per mano verso lidi irragiungibili, nel mondo di Miss Padania e Universo, fino alla partecipazione al reality show più conosciuto all’epoca come La Pupa e il Secchione.

Da quel momento in poi scoppia definitivamente la sua carriera di top model affascinante e struggente, proprio come l‘ultimo bollente scatto sotto il sole al tramonto su Instagram.

Elena Morali si mostra ai fan con in dosso solo maglietta bianca e slip, mentre domina incontrastato un paesaggio meraviglioso di gambe scosciate.

Dopo questa meravigliosa giornata di sport acquatici all’insegna del wakeboard sono davvero soddisfatta dell’adrenalina che ho accumulato!!!

Amo provare sempre nuove avventure!!! Mi fa sentire viva!!!

E sempre con un tocco di chic come la mia maglietta firmata👕

