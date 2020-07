Eleonora Pedron, shorts di jeans e sguardo sensuale – FOTO

Eleonora Pedron, shorts di jeans e sguardo sensuale e magnetico: l’ex Miss Italia continua ad incantare come quanto conquistò la coroncina, foto.

Visualizza questo post su Instagram 📍 @montchalet ❤️ Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 21 Lug 2020 alle ore 10:00 PDT

Eleonora Pedron incanta i fans esattamente come quando nel 2002, conquistò la corona della più bella vincendo il concorso di bellezza di Miss Italia. Da quel giorno sono passati esattamente 18 anni, ma lo sguardo magnetico e la bellezza sono rimasti esattamente gli stessi come testimonia la foto che vedete qui in alto.

“Sei più bella ogni giorno di più”, “Stupenda”, “Troppo bella”, “Occhi di fata”, “Straordinaria creatura”, “pura bellezza”, scrivono i fans conquistati dalla bellezza naturale della foto.

Eleonora Pedron in mare: assolutamente splendida

Visualizza questo post su Instagram gocce salate 💙 📷 @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 16 Lug 2020 alle ore 11:28 PDT

Sorridente e felice come una bambina, nella foto che vedete qui in alto, Eleonora Pedron è assolutamente splendida mentre si lascia bagnare dall’acqua salta del mare. Mamma di due figli nati dalla sua precedente relazione con Max Biaggi, oggi, l’ex Miss Italia è fidanzata con Fabio Troiano.

Visualizza questo post su Instagram Tramonti a nord-est 💛 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 18 Lug 2020 alle ore 11:34 PDT

“Sono profondamente serena come non mi capitava da tempo. Fabio e io ci stiamo, appunto, conoscendo. Vado cauta. Ma sento profondamente che sono serena come non mi capitava da tempo. Abbiamo un rapporto equilibrato, bello che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Lui vive a Roma, io sono a Monaco. Nella vita ho imparato che per conoscere bene una persona ci vogliono tanti mesi, anzi anni, bisogna condividere emozioni, situazioni, gioie e anche momenti no”, ha dichiarato la Pedron a Gente.

