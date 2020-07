Elettra Lamborghini solo le mutandine, medicina estetica bollente – FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso tre foto sui social network in cui sta facendo una seduta di radiofrequenza e un’altra di rimozione di uno dei suoi tanti tattoo

L’ereditiera nonché cantante Elettra Lamborghini ha pubblicato tre foto: nella prima scrive di essere alla seconda sessione di rimozione di uno dei suoi tanti tatuaggi, precisamente quello sull’avambraccio destro mentre fa il broncio perché forse dispiaciuta di disfarsene o solo per scherzo. Nel secondo scatto invece sta sottoponendosi a una seduta di radiofrequenza per, probabilmente, tonificare il suo già bel fisico. Scrive anche che i medici che le stanno facendo il trattamento hanno le mani d’oro. In questa foto indossa solo gli slip per la gioia dei suoi follower e fan su Instagram.

Le altre foto nelle Instagram stories di Elettra Lamborghini