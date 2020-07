Giulia Salemi, “saudade ischitana”: top e gonna aderente, che schianto – FOTO

Giulia Salemi ha condiviso uno scatto in cui è a Milano, tornata dalle vacanze a Ischia: indossa una gonna blu elettrico molto aderente e un top bianco altrettanto stretto

Giulia Salemi, modella e influencer italiana, ha pubblicato su Instagram una foto in cui è a Milano dopo le vacanze trascorse all’isola di Ischia nel bellissimo mare del Golfo di Napoli. La bella influencer ha scritto come didascalia che Milano anche deserta l’è mancata ma stava sicuramente meglio a Ischia. Indossa un top bianco aderente che mette in evidenza il suo abbondante seno, gonna blu elettrica corta e molto stretta che invece fa risaltare il suo perfetto Lato B, scarpette Converse bianche ricamate e borsetta sempre bianca firmata. Ma non è finita qui: la Salemi ha pubblicato un’altra foto in cui indossa sopra al top bianco stretto, una camicia a righine bianco e azzurra da uomo. La bella influencer non sta male nemmeno con un indumento tipicamente maschile.

Le foto a Milano di Giulia Salemi: che spettacolo!