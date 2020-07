Miss Italia 1991 e una splendida mamma, la FOTO da piccola. La riconoscete?

Martina Colombari ha condiviso una sua foto a 6 anni, piccola e con gli occhiali spessi, ma è sempre un’icona del panorama italiano per eleganza innata

Visualizza questo post su Instagram I MIEI PRIMI 45 !!! 🌈🌈🌈 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 9 Lug 2020 alle ore 6:03 PDT

Abbiamo tutti degli scheletri nell’armadio che riguardano alcuni momenti particolari ella nostra vita, alcuni dei quali sono legati alla nostra infanzia. Molte personalità dello spettacolo amano condividere sulle sociali foto che li ritraggono in giovane età, magari per incuriosire i loro fan a trovare le somiglianze o le differenze più marcate.

Lo ha fatto anche Martina Colombari sulla sua pagina Instagram. Martina Colombari, che tutti noi conosciamo come Miss Italia 1991 a soli 16 anni, ha sfilato sulle passerelle di Giorgio Armani a Gianni Versace, per poi approdare nel cinema. Molto intensa la storia d’amore con il campione di sci Alberto Tomba con cui è stata legata dal 1991 al 1994. Nel 2004 però celebra le nozze con il calciatore del Milan Billy Costacurta e da allora non si sono più lasciati, anzi il loro amore sembra crescere col passare degli anni. Lo stesso anno del matrimonio poi, dall’amore tra l’ex modella e il calciatore è nato Achille.

Martina Colombari lo scorso 10 luglio ha festeggiato i suoi “primi 45 anni” (come ha scritto su Instagram) insieme alla sua famiglia con una grande festa a Riccione, sua città d’origine e meta prediletta durante le sue estati.

Martina Colombari, occhiali e sdentata. Chi la riconosce?