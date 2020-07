Noemi, canotta in pizzo e jeans, boom di approvazioni – FOTO

Noemi attivissima sul suo profilo Instagram, regala uno scatto che la vede sensuale come non mai e i fan apprezzano in modo corale

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è tra le cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano per la sua voce graffiata che tanto la rende particolare nel panorama musicale di questi anni. Noemi è attivissima sui social, soprattutto da marzo con il lockdown in cui come tutti nel mondo dello spettacolo hanno dovuto fermarsi. I suoi numerosi fan non hanno però fatto a meno di notare quanto la cantante pugliese sia diventata bella dopo la dieta ferrea che ha intrapreso con costanza dal 2019.

La cantante italiana infatti ha voluto porsi un obiettivo: perdere perso e rimettersi in forma. Non ha intrapreso un percorso alimentare in autonomia, ma si è fatta seguire da un nutrizionista accompagnando la sua alimentazione a tanto esercizio fisico, che ha condiviso con i suoi fan.

La dieta intrapresa da Noemi permette di assumere 1200 calorie al giorno, perdendo fino a 4 chili in soli 7 giorni. Un regime molto duro che va sempre seguito da persone competenti e mai fatto in autonomia.

Noemi, “baciata dal sole” pugliese