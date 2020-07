Una studentessa di 25 anni è deceduta la scorsa notte a Carmignano di Brenta (Padova), schiantandosi in auto contro il guard rail.

Un terribile incidente stradale si è consumato durante la scorsa notte a Carmignano di Brenta, comune in provincia di Padova. Nell’impatto, una giovane studentessa di 25 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo via Camazzole per rientrare a casa, quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada terminando la propria corsa contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 25enne, avvenuto sul colpo. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Padova, terribile incidente stradale nella notte: giovane studentessa perde la vita

Una ragazza è deceduta la scorsa notte, tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, in un drammatico incidente stradale a Carmignano di Brenta in provincia di Padova. La vittima è Benedetta Ciprian, studentessa 25enne di Cittadella, ma residente a Carmignano. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Mattino di Padova, la giovane stava rientrando a casa a bordo della propria auto, una Chevorlet Matiz. Affrontando una curva, all’altezza di via Camazzole, la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada e si è schiantato contro il guard rail a lato della carreggiata.

Immediatamente sono sopraggiunti sul posto i sanitari del Suem 118, ma purtroppo per la studentessa non c’è stato più nulla da fare. Una volta estratto il corpo dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, i medici hanno potuto solo constatare il decesso, avvenuto sul colpo.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale di Piove Sacco che si sono occupati dei rilievi del caso per la ricostruzione dell’incidente che, pare, non abbia coinvolto nessun altro veicolo.

Tra le cause che possano aver provocato l’uscita di strada del veicolo, come riporta Il Mattino di Padova, l’elevata velocità o un colpo di sonno della vittima.