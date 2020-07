Wanda Nara limite superato, il top non regge il seno, implode tutto – Foto

Wanda Nara esagerata in uno scatto su Instagram post allenamento. Top troppo piccolo e lato A al limite del concesso in bella vista

Visualizza questo post su Instagram 🏟 aquí 🙏🏻 PSG💪🏻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Sempre più bella ed esagerata Wanda Nara direttamente dalla sua nuova casa: Parigi. La showgirl continua a deliziare i suoi fan, quasi sette milioni di followers su Instagram, che la seguono incessantemente in ogni sua mossa, decisione, cambio di outfit e foto provocanti, spesso al limite della censura.

Quelli degli ultimi giorni sono davvero hot e pare che la moglie di Mauro Icardi non abbia intenzione di fermarsi costruendo una estate davvero bollente sui social. Del resto al momento questo è il suo impegno principale, oltre a fare da mamma e moglie.

Il coronavirus ha bloccato, per il momento, il suo impegno in tv nella sua amata Milano e lei dopo la quarantena è volata con tutta la sua numerosa famiglia a Parigi. È qui che suo marito lavora. Ora è attaccante del PSG e per l’occasione la famiglia stellata ha preso una casa con tanto di piscina coperta che subito ha mostrato, ovviamente, ai suoi fan.

Wanda Nara ha conquistato il pubblico come opinionista del Grande Fratello Vip e già da molte settimane si parla della serie tv che sarà incentrata sulla sua vita. Non si sa molto ancora ma la cosa incuriosisce molto. Ma nel mentre lei si dedica al suo corpo e alle sue forme giunoniche che arrivano sempre come un uragano su Instagram, come è successo per il suo ultimo post.

