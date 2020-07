Windsor. La lista dei 5 cibi proibiti alla famiglia reale inglese

Windsor. Sono molteplici gli obblighi che un membro della famiglia reale inglese deve seguire. Alcuni riguardano anche i cibi da poter mangiare. Scopriamo quali sono

Se pensate che appartenere ad una famiglia reale come quella degli Windsor vi garantisce di poter fare tutto quello che volete, vi state sbagliando di grosso.

Al contrario, far parte di una casta nobile di così alto rango ed essere costantemente con i riflettori puntati, fa si che bisogna rispettare degli obblighi e delle regole di etichetta così severe da compromettere ciò che per tutti gli altri è semplice normalità.

Dalla postura, al modo di vestire, alla gestualità e agli accessori indossati… tutto è al vaglio degli occhi critici dei tabloid e dell’etichetta. Anche il cibo che viene ingerito deve rispettare delle norme. Scopriamo la lista dei 5 alimenti assolutamente vietati ad un menbro della famiglia reale inglese.

Aglio

Dà sapore e una bella spinta di gusto ma provoca anche cattivo alito. La Duchessa di Cornovaglia, Camilla, ha dichiarato a Master Chef Australia che non viene mai servito nulla contenente questo ingrediente. Stessa sorte tocca anche alla cipolla.

Frutti di mare

Considerati ad alto rischio d’intossicazione, vengono totalmente esclusi dai banchetti reali. L’ex maggiordomo reale Grant Harold ha dichiarato che il pesce dovrebbe essere evitato, soprattutto se un membro della famiglia Windsor è impegnato in attività ufficiali all’estero. Tuttavia il principe William non ha mai fatto mistero per il suo amore verso il sushi, mentre il padre, Carlo, adora i crostacei.

