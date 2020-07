Anna Falchi, il tempo non passa, che forme in abiti casual – FOTO

Non tramontano mai lo stile e la parvenza per la diva di vecchio stampo, Anna Falchi, sempre impeccabile ed elegante per i suoi fan

Un sostegno in più per i fan del Gossip, quest’oggi sulle frequenze social più cliccate. Il piatto principale del delizioso menù estivo ci propone una Beatrice dantesca del mondo dello spettacolo: Anna Falchi.

Ex modella e attrice di origini finlandesi, in seguito naturalizzata italiana ha già tirato da tempo i remi in barca, ma nessuno dimentica a distanza di anni le gesta in grande stile a cui rimane legata. Eleganza e prorompenza mai volgari, le ricette del suo incontrastato bagaglio di peculiarità, destinate a dire la propria anche nel nuovo decennio.

Nel 1989 Anna Falchi ha partecipato al concorso di Miss Italia, classificandosi seconda. Poi il salto definitivo nell’Empireo, nelle vesti di attrice esordiente tra le pellicole di Carlo Vanzina, prima della scelta da parte del cast di produzione della Rai, di scegliere Anna come presentatrice di Sanremo, accanto a Pippo Baudo.

La sua carriera continua con il debutto a Domenica Inn e al teatro in generale, fino a ricoprire un ruolo da radiofonista di RTL 102.5, in compagnia di Pierluigi Diaco.

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz Henger, fisico illegale e Lato A che mette i brividi – FOTO

Anna Falchi, eleganza soprannaturale: l’ex modella della Rai non tramonta mai

Una carriera ricca di successi ha accompagnato Anna Falchi nel bel mezzo dei consensi, estesi in seguito in Europa e nel mondo. Il cinema, il teatro e le apparizioni da presentatrice d’eccellenza di un tempo, oggi si proiettano dietro al grande schermo dei social, dove ultimamente Anna Falchi ha acquisito un ottimo appeal.

L’ex modella 48enne, originaria di Tampere e sexy simbol degli anni ’90 sembra non abbia perso alcun valore che la contraddistingueva dai volti femminili di un tempo.

Lei si presenta al pubblico di Instagram, come l’abbiamo sempre assistita finora. Fascino special nel portamento, capelli lisci biondissimi ed estetica levigata nel volto pulito e sensuale.

Posa calendaristica e outfit professionale, irto di jeans e camicia, dalla quale trabocca un seno prorompente e da standing ovation per i suoi 429mila followers.

LEGGI ANCHE —–> Levante vestito bianco e piedi nudi, incantevole – FOTO

“🎶Ke dire, lo stile non si compra e la classe non è acqua 🎶 tu possiedi entrambe e saresti il top anke con un lenzuolo adagiato intorno a te,ciao idola😘; Quanta eleganza , oltre essere bellissima; Buongiorno Anna, tu ci gusti sempre perché oltre ad essere bellissima sei sempre elegante anche quando ti vesti con semplicità…🌈👸💐😍🌹😘💘🌷🔥🌋💥“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter