Beautiful, anticipazioni puntata 23 luglio: il clamoroso errore di Hope

Il giallo sulla morte di Emma si infittisce. Abbiamo lasciato Zoe e Xander dubbiosi riguardo al ruolo di Thomas nell’incidente, ma adesso pare che anche Justin voglia vederci chiaro. Lo zio di Emma si è infatti accorto che la polizia non ha ancora rilasciato una vera e propria dichiarazione che spieghi le circostanze in cui è avvenuta la morte della nipote. Mentre tutta la famiglia Forrester si riunisce per omaggiare Emma, però, la vita va avanti e nuovi guai attendono una Hope completamente ignara.

Beautiful, anticipazioni: Hope ancora fortemente segnata dalla perdita di Beth

Dalle anticipazioni delle puntate americane scopriamo che Hope commetterà un grave errore. Dopo aver ignorato i consigli di Brooke, che le aveva suggerito di non prendere parte ad una festa organizzata da Steffy, Hope si ritroverà infatti a chiamare per sbaglio Phoebe con il nome di Beth. La misteriosa connessione con la bambina causerà molto disagio a Hope, già messa in soggezione dalla presenza di Thomas e Douglas alla festa.

Sempre dalle anticipazioni americane, scopriamo che l’avvicinamento tra Hope e Thomas dividerà la famiglia Forrester e tutti coloro che sono entrati a farne legittimamente parte nel tempo. Mentre Ridge remerà infatti contro a Brooke, Liam non sarà affatto contento che la su ex moglie passi così tanto tempo con il fratello di Steffy… e, beh, in fondo non avrà tutti i torti!

