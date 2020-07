Congedo straordinario 2020 per chi assiste ad un familiare con disabilità. L’Inps ha aggiornato i limiti dell’indennità, fino a 100 euro al giorno

L’Inps ha aggiornato i limiti dell’indennità sostitutiva: il congedo straordinario 2020 per chi assiste ad un familiare con disabilità non potrà superare i 100 euro al giorno. Si tratta di uno strumento previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, con il quale vengono riconosciuti fino a due anni di permesso di cui usufruire nell’intero arco della vita lavorativa, con la possibilità che questo possa essere preso in modo frazionato. Ma a chi spetta tale somma? Come è possibile usufruirne?

Congedo straordinario 2020, cosa bisogna sapere