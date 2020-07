Covid-19, la storia di Jihad Al-Suwaiti ha commosso tutti: l’uomo si è arrampicato ogni notte sulla finestra fino al decesso della madre per vederla.

Il mondo continua ad affrontare la minaccia coronavirus. Il nuovo Covid-19 è stato capace di mettere in ginocchio i sistemi sanitari e le economie di tantissimi paesi del pianeta. L’emergenza sanitaria ha stravolto la vita di tutti, con abitudini ed attività completamente stravolte dalla presenza del virus. Tantissime famiglie stanno perdendo i loro amati cari e, a causa del protocollo, non possono nemmeno sostenere ed aiutare da vicino i propri malati. I deceduti lasciano questo mondo senza avere la possibilità di ricevere un ultimo saluto. La storia di Jihad Al-Suwaiti ha sicuramente commosso tutti: l’uomo si è arrampicato alla finestra della stanza della madre per non ‘lasciarla sola’.

