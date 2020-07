Covid, Trentino Alto Adige: 20 nuovi positivi in meno di 24 ore

Conferenza stampa urgente quella organizzata oggi dal presidente del Trentino Fugatti dopo i nuovi casi di positività al Covid: “Casi gestibili”

Stamane conferenza stampa urgente per il presidente della regione autonoma del Trentino, Maurizio Fogatti, che ha annunciato nuovi casi di Covid: 20 i nuovi positivi rinvenuti nelle ultime 24 ore, 4 riconducibili a una famiglia del Kosovo residente a Pergine e 16 del focolaio di Rovereto legato al polo della logistica Bartolini che nelle scorse ore aveva già fatto emergere i primi casi positivi.

Nello specifico dei 16 positivi nella zona di Rovereto, 12 sono cittadini stranieri. A Pergine, invece, positiva una famiglia di kosovari: il padre tornato in Trentino dal Paese d’origine ha rispettato la quarantena obbligatoria, ma ha contagiato i familiari.

“Numeri certamente importanti – ha commentato Fugatti – ma si tratta di fattispecie ben definite, orientate in un canale chiaro e che quindi sono gestibili da parte delle nostre strutture“.

A Rovereto è il secondo focolaio Covid dopo quello di Predazzo

Le autorità regionali e sanitarie hanno disposto l’isolamento per tutti i dipendenti della ditta di Rovereto, tra ieri e oggi sono stati eseguiti i 69 tamponi per i lavoratori della logistica dei turni diurno e pomeridiano e 50 per gli autisti dei servizi di trasporto.

Quello di Rovereto è il secondo focolaio dopo quello scoppiato a Predazzo e che ha coinvolto la comunità di kosovari della zona. Tra i ricoveri degli scorsi giorni segnaliamo anche una donna di passaggio in Trentino, che ha partorito con quindici giorni di anticipo e che è risultata positiva.

Complessivamente il totale da inizio epidemia in Trentino Alto Adige resta a 2.685 casi e 292 decessi, 175 quelli registrati negli ospedali e 117 quelli nelle case di riposo. Sono oltre 400 le persone in isolamento domiciliare nella regione.

