Diletta leotta dolcissima in piscina, l’abbraccio più lungo – Foto

Diletta Leotta si concede un momento di relax in piscina, ma anche di tenerezza: un dolce abbraccio condiviso su Instagram

L’estate sta per entrare nel vivo, ma siamo ancora nel pieno dell’anno lavorativo per Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN sarà di certo sugli schermi fino alla fine del campionato, tra un paio di settimane. Gli impegni si susseguono per lei, alle prese anche con la conduzione radiofonica su Radio 105. La splendida catanese è ormai uno dei personaggi più noti d’Italia, forse la bellezza nostrana più seguita su Instagram. Tutti pazzi per lei, che nel corso degli anni ha saputo entrare nel cuore dei telespettatori, diventati poi veri e propri ammiratori. A proposito di faccende di cuore, si vocifera della fine della relazione con il pugile Daniele Scardina. I fan di Diletta possono dunque sperare, anche se la concorrenza di certo sarà agguerrita…

