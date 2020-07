E’ stata velina a Striscia nell’89-92: cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia Simonetta Pravettoni? Ha ballato sul bancone del tg satirico dal 1989 al 1992. Ecco com’è diventata.

Simonetta Pravettoni è stata una delle veline di Striscia la Notizia sicuramente più amate dal pubblico. I suoi occhi, il suo sorriso e i suoi capelli ricci hanno fatto caompagnia ai telespettatori ballando sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci dal 1982 al 1992. Sono passati tanti anni da quando Simonetta incantava il pubblico, ma la sua immagine di oggi, è simile a quella di diversi anni fa.

Simonetta Pravettoni mamma felice dopo Striscia la Notizia

Simonetta Pravettoni ha ballato con Ana Laura Ribas a Striscia la Notizia come potete vedere nella foto qui in alto. Entrambe, oggi, hanno detto addio al mondo dello spettacolo (cliccate qui per vedere com’è diventata e cosa fa oggi Ana Laura Ribas). Simonetta, in un’intervista rilasciata l’11 luglio 2014 ai microfoni di 1channel, ha raccontato di aver mantenuto ottimi rapporti con tutte le persone con cui ha lavorato, ma di non avere più rapporti con nessuno.

Simonetta, nel corso del tempo, si è dedicata soprattutto alla sua vita privata, in particolare alla cura dei suoi due figli. Nel 2014, ai microfoni di 1Channel, raccontava: “Lavoro in progetti di comunicazione a favore e divulgazione del Bello dell’Italia e del Benessere dell’individuo, e, mi dedico con passione alla formazione dei mie due figli”.

Su Facebook, la Pravettoni è molto seguita dai fans che, ancora oggi, ricordano la sua esperienza da velina.

In questa foto, la Pravettoni mostra lo stesso sguardo, lo stesso sorriso e gli stessi capelli ricci. Nonostante siano passati anni, dunque, la Pravettoni resta una donna davvero bellissima e i fans la ricordano sempre con tantissimo affetto ed entusiasmo.

