Elenoire Casalegno solo la maglia addosso e gli slip? Un sogno – FOTO

Standing ovation per Elenoire Casalegno, paparazzata nel suo “intimo” più nascosto fa impazzire i followers di Instagram

Grande tributo per Elenoire Casalegno e il suo irresistibile fascino all’avanguardia. Le peculiarità della bellissima attrice anni 2000 sono diventate con il tempo oggetto di curiosità tra i fan della sua carriera ricca di successi mediatici.

La conduttrice televisiva di origini liguri ha iniziato a costruire il suo lungo viaggio professionale tra le mille sfaccettature del mondo dello show business. Sfila tra le passerelle di moda più prestigiose del panorama nazionale, prima di esordire sul grande schermo con la conduzione dei palinsesti più acclamati della Mediaset.

Partecipa come protagonista alle iniziative che accendono l’estate ogni anno con la conduzione del famoso Festivalbar e il ruolo di comparsa nel film Paparazzi, che la “veste” come compagna dell’ex calciatore della nazionale tricolore, Alessandro Nesta.

In seguito ritocca la sua reputazione come interpetre e opinionista di Live – Non è la D’Urso, dopo la partecipazione come ospite della casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE —–> Levante vestito bianco e piedi nudi, incantevole – FOTO

Elenoire Casalegno, un fascino proibitivo tra sogno e realtà