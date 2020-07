Elisa De Panicis, in bici è uno schianto. Lato A e la B da Oscar

Elisa De Panicis, dopo Uomini e donne, Isola dei Famosi e Grande Fratello, cosa la attende? Per adesso il successo è assicurato

L’abbiamo vista a Uomini e donne in veste di corteggiatrice, poi naufraga all’Isola de famosi ed infine Vip all’ultima edizione del Grande Fratello. Il reality è stato per lei la base del successo, ora non la ferma più nessuno. Stiamo parlando di Elisa De Panicis. Non tutti sanno che la donna è stata per qualche mese fidanzata con il calciatore più gettonato del mondo del calcio, Cristiano Ronaldo. I due hanno avuto una relazione breve ma intensa che ha reso Elisa ancora più famosa. L’influencer e modella è di una bellezza particolare, con un sguardo fuori dal comune con quelle sopracciglia scure in contrasto con i capelli biondi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elettra Lamborghini shakera il Lato A allo specchio | visibilio | FOTO

Elisa De Panicis, stivale e bikini accoppiata vincente