Elisha Cuthbert, la “Ragazza della porta accanto” tutta bianca fa impazzire – FOTO

Elisha Cuthbert, l’attrice canadese della serie tv 24, si mostra in versione ragazza della porta accanto e fa impazzire tutti i suoi fans, foto.

Caschetto biondo, top bianco che lascia scoperto l’ombelico indossato su un jeans che s’intravede a malapena, rendono l’immagine di Elisha Cuthbert assolutamente spettacolare. L’attrice canaledese, classe 1982, diventata famosa soprattutto per il ruolo di Kim Bauer, figlia di Jack Bauer, nella serie televisiva 24, e per film La ragazza della porta accanto e La maschera di cera, ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza sempre più splendente.

Elisha Cuthbert incanta e conferma di essere una delle donne più belle

Sguardo magnetico, viso incantevole e una bellezza con passa inosservata e che la rendono una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Pur essendo molto semplice, Elisha Cuthbert è anche considerata un’icona sexy. L’attrice, infatti, sfoggia una sensualità naturale che la rendono amata sia dagli uomini che dalle donne.

Nel corso della sua carriera, l’attrice ha anche giocato molto con il suo look senza, tuttavia, mettere in dubbio la sua bellezza. Nella foto che vedete qui in alto, ad esempio, invece, dei capelli biondi sfoggia una capigliatura rosa. I fans, tuttavia, sono sempre stati entusiasti della sua bellezza e, nel corso degli anni, l’affetto nei suoi confronti è cresciuto sempre di più.

