Federica Pacela, il seno non sta nella canotta ed esce quasi tutto – Foto

Federica Pacela regala ai suoi fan su Instagram uno scatto che dire esplosivo è poco: decolletè incontenibile per la splendida modella e influencer

E’ una delle fotomodelle in maggiore ascesa sul web e non solo, per il suo innato fascino seducente e per le sue forme semplicemente esplosive. Federica Pacela è sempre più seguita su Instagram, il nome dirà sicuramente qualcosa agli appassionati di reality show. Nel 2018 ha infatti partecipato a ‘Ex on the Beach Italia’ su MTV. Numerose le sue collaborazioni e i suoi shooting per marchi e riviste piuttosto importanti, la sua bellezza lascia senza fiato, così come le sue curve. Il nugolo dei suoi followers cresce di giorno in giorno, ma vista la sua avvenenza non c’è assolutamente da stupirsi.

