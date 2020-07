Federica Pellegrini, la doccia diventa bollente: tutti restano a guardare – FOTO

Federica Pellegrini, la doccia diventa bollente: tutti restano a guardare. La campionessa ha fatto girare la testa con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Federica Pellegrini è una delle persone preferite in assoluto, sia sul mondo dei social che in televisione. Infatti con il suo talento nel nuoto ha fatto sognare un paio di generazioni. Senza dubbio è motivo di orgoglio per noi italiani, e questo la rende amatissima.

Federica Pellegrini fa girare la testa con l’ultimo scatto sotto la doccia

Federica Pellegrini, oltre ad essere motivo di orgoglio per noi italiani, è stata di ispirazione per tanti giovani che condividono la sua passione per il nuoto. Infatti sotto le sue foto ci sono tanti commenti di ragazzi che, grazie a lei, hanno deciso di intraprendere questa carriera. “Non sapevo cosa fare da grande, nonostante il nuoto mi appassionasse tantissimo. Non sapevo di poterlo fare anche a livello professionale” scrive un utente su Instagram, sotto uno dei suoi ultimi scatti. “Poi guardando te mi sono detto: perché no? Allora da lì ho cominciato a farlo sul serio e di questo devo ringraziare solo te”.

“Sono cresciuta guardando il tuo volto in televisione” le scrive invece una ragazza. “Oramai per me sei come una di famiglia. Mi fa davvero tanto piacere seguirti qui su Instagram, mi sembra di averti più vicina”.