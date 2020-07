Jane Alexander è una sirena, in costume incanta i follower – Foto

Jane Alexander si concede qualche altro giorno di vacanza a Rapallo. La sua ultima foto lascia a bocca aperta i fan

Rossa, piena di lentiggini e una sensualità tutta nordica la sua, che piace molto. Lei è Jane Alexander, l’attrice di origini inglesi che ormai da anni vive nel nostro Paese e lo sente come casa sua. Sempre raffinata ed elegante, l’attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico come interprete della perfida Lucrezia Van Necker Beauville, la marchesa della famosissima serie televisiva Elisa di Rivombrosa.

Per Jane è tempo di vacanza e di riscoperta dei posti bellissimi della nostra Italia. Sta viaggiando su e giù per lo Stivale per concedersi un po’ di relax dopo la pandemia. Lei che nei momenti di svago si mostra sempre bella, sensuale, raffinata e mai volgare.

L’attrice continua a lasciare a bocca aperta i suoi fan che la seguono su Instagram e le mostrano tutto il loro affetto con ‘like‘ e commenti di apprezzamento. Il suo ultimo post, come tutti quelli che Jane fa del resto, è un vero successo, lei che sembra una ragazzina.

Leggi anche —> Natasha Stefanenko in mezzo alla natura è uno spettacolo, sensuale – FOTO

Jane Alexander in vacanza, in costume uno schianto

Una sirena dai capelli rossi appena uscita dalle acque di Rapallo. Bella come non mai Jane Alexander in costume mostra il suo fisico perfetto, longilineo e in splendida forma. L’attrice 47enne non dimostra affatto gli anni che ha e in una posa ammiccante ma non volgare stravolge il web.

Costume intero blu con triangolini rosa, capelli raccolti in una coda bassa, occhiali da sole e nulle più addosso. Un vero schianto! Le sue gambe sono lunghissime e con l’inquadratura fatta dalla sua amica Benedetta Mazza sembra ancora di più una spilungona. Palme e mare alle sue spalle per un panorama da fare invidia a lei che sembra una diva di Hollywood.

Vacanze in sicurezza come la stessa Jane specifica tra mare e piscina dell’hotel, molto chic, che ospita lei e la sua bionda compagna di vacanza.

Leggi anche —> Floriana Messina seno illegale, il costume non regge: a bocca aperta – FOTO

A corredo della foto Jane racconta questo momento che la Mazza ha immortalato: “Arrivate. Che posto stupendo! Rapallo già passando in macchina mi ha rapita.Ha una classe, qualcosa di speciale, si sente nell’aria. Il @grandhotelbristol ha una piscina tres chic che affaccia sul mare, una vera chicca. Qui si respira eleganza, in tutto. Aspetto il tramonto e poi mi preparo per la super cena al @ristorantelecupole. Tutto in sicurezza. Tutto con la mia adorata @benedettamazza, che scatta delle foto pazzesche e mi fa ridere, sempre. Meglio di così!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.