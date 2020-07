La Casa di Carta 5, arrivano notizie dal set. Il Professore è tornato

La Casa di Carta 5. Un post apparso sulla bacheca di Alvaro Morte accende gli animi e cresce l’attesa per il ritorno del Professore e la sua banda

Nessuno poteva mai immaginare che una serie tv spagnola potesse fare breccia nel cuore di milioni di persone così come ha fatto La Casa di Carta. Eravamo tutti abituati a produzioni in lingua inglese, prevalentemente di provenienza statunitense. Finalmente un prodotto europeo viene spinto in maniera massiccia, complice la trama avvincente, cast superbo e regia, scenografia e fotografia impeccabili.

E’ stata la piattaforma di streming digitale Netflix a voler scommeterci su. Il rischio è stato ampiamente ricompensato.

Quattro stagioni all’attivo, l’ultima delle quali ci ha tenuto compagnia durante il periodo di lockdown. I fan in tutto il mondo sono stati tenuti incollati agli schermi da colpi di scena, continui flashback esplicativi, location da sogno, passioni dirompenti e forti emozioni.

Visualizza questo post su Instagram #beach #sun #summer #holidays Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte) in data: 19 Lug 2020 alle ore 9:35 PDT

Il pubblico non riesce a resistere, ha fame di conoscere come andranno a concludersi le avventure del Professore e la sua banda .

Si dice ci sarà una anche una sesta stagione e una serie spin off dedicata ad uno dei protagonisti, non si sa ancora chi.

Alvaro Morte: “Le riprese de La Casa di Carta 5 sono iniziate”

Visualizza questo post su Instagram I’m back. The Professor is back. @netflixes @netflix @vancouvermedia_ Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte) in data: 21 Lug 2020 alle ore 4:09 PDT

L’interprete dell’affascinante e scaltro Professore, Alvaro Morte, ci fa sapere tramite il suo profilo Instagram che l’attesa non sarà lunga. Le riprese della quinsta stagione de La Casa di Carta sono già iniziate ai Secuoya studios di Madrid

“I’m back. The Professor is back.” – scrive come accompagnamento ad un post.

L’inizio dei lavori è stato rallentato dal Coronavirus e dalle direttive di distanziamento sociale. Nelle immagini pubblicate dall’attore lo si può infatti vedere mentre indossa una mascherina. Sarà più complicato condurre determinate scene, è difficilissimo infatti prevedere che non ci siano contatti ravvicinati tra i partecipanti alla produzione della serie.

La fine della stagione 4 ha visto rientrare Lisbona nella Banca di Spagna. Il Professore è sotto scacco da parte della terribile ispettrice Alicia Sierra. Come andrà a finire il nuovo capitolo? Alvaro Morte non anticipa nulla ma si lascia andare a delle ipotesi e desideri personali: “Il mio personaggio, Sergio Marquina, ha esplorato l’amicizia e l’amore ma secondo me non è mai stato troppo a suo agio con gli altri. Lo vorrei vedere tornare ad una vita solitaria a cui è abituato e gli è più congeniale.”

