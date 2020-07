Miriam Leone la stories dalla spiaggia, il costume si bagna, esplosiva – FOTO

Miriam Leone. L’ex Miss Italia incanta i suoi follower su Instagram. Meravigliosa, sensuale, un sogno per chi l’osserva. Ci regala immagini di rara bellezza

Capelli rossi, occhi verdi ed intensi, un sorriso che incanta ma soprattutto (e quello che più conta) simpatia, bravura e fascino da vendere. Ha tutte le carte vincenti, Miriam Leone. Era il 2008 quando vinse il concorso di bellezza più famoso del nostro paese, Miss Italia.

Da quel momento la sua carriera ha avuto un’impennata incredibile. Nativa di Catania, classe 1985, ha attraversato il mondo della moda e della televisione ma è la recitazione il suo vero amore.

Il ruolo che l’ha consacrata è stato quello di Flora nel film di Pif In Guerra per Amore. Durante la quarantena ci ha tenuto compagnia con L’amore a domicilio (regia di Emiliano Corapi), rilasciato direttamente in streaming su Amazon Prime Video.

Siamo in attesa di vederla nell’iconica veste di Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros. a fianco di Luca Marinelli.

Miriam Leone: il sole, le vacanze e l’ amore