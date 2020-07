Sabrina Salerno versione home. La maglia trasparente fa impazzire – FOTO

Sabrina Salerno è tornata dalla sua vacanza in Liguria e subito fa parlare i fan per le foto in versione casalinga sexy, intrigante come solo lei sa fare

Solo ieri Sabrina Salerno si trovava con i suoi amici in vacanza a Camogli in giro per la Liguria tra bagni e giri in barca, mentre oggi è tornata a casa nel trevigiano dove vive con la sua famiglia. Lascia ai fan un messaggio nelle stories che incuriosisce molto: “Mi avete chiesto chi è Aurelio? Forse presto ve lo svelerò. Intanto sono tornata qui a casa e fa caldissimo, le cicale cantano, cantano, cantano e noi moriamo di caldo”.

Lo fa dall’abitacolo della sua auto, pelle radiosa abbronzata dopo i giorni al mare e una canotta grigia con un pizzo molto scollato sul décolleté che non nasconde nulla e lascia ben poco all’immaginazione. Sabrina Salerno è comunque abituata a condividere con i fan le sue forme generose, quelle che l’hanno sempre contraddistinta fin dagli esordi. Una bellezza che aumenta però col passare dell’età, che nulla a da invidiare al fisico di ragazze molto più giovani.

