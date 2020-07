Sara Croce, uno spettacolo in barca. Costume tutto eros e sensualità – FOTO

Sara Croce si gode un po’ di relax in barca in compagnia di amici e fidanzato. Per lei l’estate 2020 è iniziata col botto

Modella e influencer, Sara Croce è ormai una delle reginette del web con i suoi 700 mila follower su Instagram. Dopo aver partecipato a Miss Italia 2017, la sua vita è cambiata e il successo è arrivato. Una bellezza unica, con quei colori bucolici che rimandano alla figura di madre natura. Non a caso nel 2019 ha avuto tale ruolo nel programma televisivo Ciao Darwin. Elegante, divina, i suoi fan la adorano.

Sara Croce, la foto sensuale al mare scatena il web