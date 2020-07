Serie A, Inter-Fiorentina: è finita la gara di San Siro

Al San Siro di Milano è andata in scena la sfida della 35esima giornata di Serie A, tra i nerazzurri di Mister Conte, in corsa per il secondo posto e i viola di Iachini

Inter-Fiorentina. Occasione ghiotta per l'Inter per riscavalcare l'Atalanta in classifica e contendere il secondo posto a Gasperini. Succede poco o nulla in un primo tempo molto equilibrato. Da registrare un'occasione limpida per Lukaku, che centra il palo, ma per il belga si trattava comunque di posizione irregolare.

Inter-Fiorentina, il risultato finale del Meazza