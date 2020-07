Simona Ventura, che bellezza in costume: sembra una ragazzina – FOTO

Simona Ventura in vacanza e in barca è più bella che mai. Fisico perfetto e stacco di gamba che fa impazzire. Tantissimi complimenti dai fan

Bellezza al naturale per una donna per la quale il tempo sembra non passare mai. Simona Ventura in versione nature nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram che piace molto al popolo del web. La conduttrice, ex moglie di Stefano Bettarini, è in vacanza e il suo fisico non teme rivali.

Si trova in barca Simona e indossa un costume intero verde militare. Con i capelli legati, occhialoni da sole e sorridente come sempre ha rapito il suo pubblico che l’ha letteralmente riempita di complimenti. Stacco di coscia prorompente e sullo sfondo il mare ed i monti che fanno da contorno.

Lei non svela molti particolari ma scrive soltanto: “About yesterday… Cronaca di una giornata INDIMENTICABILE 🤩 per saperne di più andate nelle stories 📲 #summer”. Con il suo non detto lascia la suspance e invita tutti a saperne di più visualizzando le sue Instagram Stories.

Si trova in Sardegna la conduttrice e precisamente a Tavolara in barca con tutta la sua famiglia. Il suo compagno Giovanni Terzi che le dedica un breve video con di sottofondo “Tu si na cosa grande per me”, uno dei suoi figli e sua sorella. Una giornata davvero unica per la Simona Nazionale.

Ma la rivedremo presto in tv? Negli ultimi giorni sono circolate delle indiscrezioni ma..

Leggi anche —> Jane Alexander è una sirena, in costume incanta i follower – Foto