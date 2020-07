Temptation Island, svelato il finale tra Lorenzo e Minila: bufera sul web. La coppia è una delle più amate e odiate di questa edizione

Temptation Island continua il viaggio nei sentimenti con i suoi protagonisti e pare che sia in arrivo il lieto fine tra Lorenzo e Amoruso e Manila Nazzaro. Questo è stato motivo di molte polemiche sui social.

Temptation Island, Manila e Lorenzo sono la coppia più amata e odiata di questa edizione

Dalla seconda puntata in poi, infatti, hanno cominciato ad esserci pareri discordanti su Manila e Lorenzo. C’è chi da ragione a lui, chi da ragione a lei, c’è chi dice che lui si merita di più e chi dice che lei non deve assolutamente rinunciare alla sua indipendenza di donna per lui, che si è messo a disposizione per mantenerla da qui fino alla fine della sua vita. Nonostante ciò, si sono rivelati la coppia più stabile di questa edizione, e nonostante gli scogli che hanno dovuto superare, alla fine sono riusciti a finire insieme. Amedeo Venza, un noto influencer, sui social ha rivelato uno scoop: “Falò di confronto con richiesta di matrimonio? La coppia pare che sia uscita insieme, e Lorenzo le avrebbe strappato una promessa di matrimonio”.

