In televisione, Vanessa Incontrada mostra il suo innegabile talento. Sui social, condivide la sua simpatia e la sua bellezza intramontabile.

L’abbiamo conosciuta con Zelig, quando, giovane e genuina, dirigeva il programma al fianco di Claudio Bisio. Da allora la carriera di Vanessa Incontrada è decollata e la presentatrice è divenuta anche attrice, prendendo parte a numerosi film e serie tv, tra le quali la recentissima “Non dirlo al mio capo”. Nella serie la Incontrada veste i panni di un’avvocatessa tirocinante, costretta a nascondere al proprio capo (un’intramontabile Lino Guanciale) i suoi tre figli per paura di essere cacciata da uno studio legale. Tra i due, in lite fin dal primo momento, scatta però un’insospettabile passione. Clicca su “successivo” per vedere cosa ha pubblicato l’attrice!

