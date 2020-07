Wanda Nara tira fuori la lingua: la FOTO che ha spiazzato su Instagram

Wanda Nara, tutte le sere, puntualmente, ama fare parlare di se. Uno scatto dietro l’altro. Una foto ammiccante, una foto provocante, una foto con i suoi figli. Wanda Nara è questo. Bella e imprevedibile

“Para los que me miran pero no me siguen”. Ha scritto cosi questa sera Wanda Nara sul suo profilo Instagram. Non ha peli sulla lingua Wanda e addirittura stasera l’ha tirata fuori pronunciando questa frase che tradotta in italiano vuol dire: “Per quelli che mi guardano ma non mi seguono”. Chissà a Chi si riferisce.

Wanda Nara ha tirato fuori la lingua