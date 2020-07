Ylenia e Jasmine Carrisi, l’incredibile somiglianza delle figlie di Al Bano

Ylenia e Jasmine Carrisi, stesso padre ma madri diverse, eppure la somiglianza tra le due è innegabile. Le cose che hanno in comune, non solo nell’aspetto

31 dicembre 1993. Questa è la data della (presunta) morte di Ylenia Carrisi. La ragazza scomparve, di lei non si seppe più nulla. Una disgrazia che, ancora dopo tanti anni, lascia senza parole.

Nel corso del tempo si è scritto ed ipotizzato di tutto: che sia morta di overdose, che sia stata rapita, che abbia spontaneamente lasciato una vita di agi per l’eccessiva pressione mediatica e sociale…

Alcuni ritengono sia ancora viva, che si sia sposata, abbia messo su famiglia e si trovi in una tenuta negli Stati Uniti; altri sostengono sia a Santo Domingo.

La verità? Ognuna di queste ipotesi potrebbe essere vera o no. Probabilmente solo i genitori sono a conoscenza del suo destino. La vita è andata avanti e forse, anche per il troppo dolore per la sua perdita o allontanamento, loro non sono riusciti a mantenere unità.

Al Bano ha costruito un’altra famiglia con Loredana Lecciso e i rapporti con Romina, tra alti e bassi, adesso sembrano tornati sereni avendo rinsaldato almeno il loro sodalizio artistico.

Il cantante di Cellino San Marco ha avuto dalla Lecciso altri due figli: Bido e Jasmine.

Leggi anche >>> ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO, QUEL RAPPORTO CHE NON INGRANA

Ylenia e Jasmine Carrisi, così simili e così diverse