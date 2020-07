Alessia Marcuzzi è implacabile: dopo le mutandine mostra altro – FOTO

Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto in cui indossa un bikini arancione molto particolare con una borsa intonata dello stesso colore

Visualizza questo post su Instagram 💙🌼 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 21 Lug 2020 alle ore 4:25 PDT

Alessia Marcuzzi ha condiviso una bellissima immagine in cui appare molto in forma con un due pezzi arancione e una bella borsa da mare in tinta con il suo bikini. Con i suoi quasi 5 milioni di follower Alessia è sempre molto attiva sui social network e su Instagram soprattutto. La ex Iena è al centro del gossip dell’estate ultimamente per via del presunto flirt con Stefano De Martino, ex di Belen. I due hanno categoricamente smentito e messo a tacere tutte le voci, i rumors e i gossip ma giorni fa sono state pubblicate degli scatti che li ritraggono insieme del servizio fotografico che entrambi fecero all’epoca dell’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi e le foto con Stefano De Martino