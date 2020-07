Anna Camp confessa: ho preso il Covid, ora è davvero dura

L’attrice Anna Camp in un lungo post su Instagram ha detto di aver contratto il Covid: “L’ho preso nell’unica volta in cui non ho messo la mascherina”

“Ho preso il Coronavirus nell’unica volta in cui non ho messo la mascherina”. Questo l’annuncio sconvolgente fatto su Instagram dall’attrice Anna Camp, star della saga Pitch Perfect.

Un lungo sfogo in cui la bella bionda si mostra con la mascherina raccontando la sua dura battaglia contro la malattia. Un calvario che ha voluto raccontare per sensibilizzare il suo pubblico. “Una responsabilità” di cui la giovane sentiva di parlare e dire tutta la verità sulla malattia. “Sono stata molto malata per oltre tre settimane e ho ancora sintomi persistenti.” ha ammesso.

Ma al suo pubblico la Camp ha anche detto di aver sempre indossato guanti e mascherina a parte una sola volta, nel momento in cui tranne “il mondo stava iniziando ad aprirsi”. Ha deciso così di rinunciare al dispositivo e non indossarlo in pubblico. Ed è secondo lei questo gesto che le è stato fatale. L’attrice è convinta che quell’occasione sia stata galeotta per lo sviluppo del virus.

Anna Camp: “Sono fortunata, ecco perché”

È un fiume in piena Anna Camp che toglie fuori tutto quello che pensa sul coronavirus nel suo sfogo social. “La gente dice che è come avere l’influenza, ma io ho avuto l’influenza, e non è assolutamente così”. Mette i puntini sulla i l’attrice che parla della sua sofferenza, del panico di trovarsi positiva e di affrontare un’infezione che per ora non ha ancora una cura.

La giovane è preoccupata per le conseguenze imprevedibili che la malattia può portare: “nessuno conosce il danno irreparabile a lungo termine che fa per il tuo sistema immunitario”.

E parla ovviamente di lei e di quello che ha subito: perdita completa dell’olfatto e del gusto, un fatto che la disorienta in quanto non sa nemmeno se e quando ritorneranno. Per il momento lei parla di un 30% della possibilità di sentire odori e sapori. E poi ancora vertigini, estrema stanchezza, mal di stomaco, nausea, il vomito e la febbre.

Ma alla fine dei conti Anna Camp si sente fortunata e lo dice apertamente Sono fortunata. Perché non sono morto.” ha concluso.

