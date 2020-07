Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, racconta i problemi nella sua adolescenza derivati dal rapporto con la madre

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata tra le più appassionanti degli anni ’90. Da quell’amore è nata Aurora, oggi una splendida ragazza, almeno quanto sua madre. Il rapporto tra le due è sempre stato di grande complicità, ma non sempre le cose sono state facili per Aurora, specialmente da giovanissima. Oltre agli ovvi momenti di confronto acceso con la madre, come per ogni adolescente, ha dovuto rapportarsi con la fama e la bellezza di Michelle, vivendo anche momenti difficili.

