Barbara D’Urso, l’acqua è trasparente e si vede tutto, fan in delirio- FOTO

Barbara D’Urso si rilassa a bordo piscina, intanto il web si scatena contro di lei. La reginetta di Mediaset ha qualche nemico di troppo

Barbara D’Urso si gode l’estate 2020, tra relax in piscina e al mare e una corsetta per mantenersi in forma, anche in vacanza non sta mai ferma. Ma sì sa, la reginetta di Mediaset è molto attiva e salta da un programma televisivo ad un altro…ma sempre col cuore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessia Marcuzzi è implacabile: dopo le mutandine mostra altro – FOTO

Barbara D’Urso a bordo piscina scatena il web