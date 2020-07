Beautiful, anticipazioni puntata 24 luglio: Thomas trama nell’ombra

Beautiful, dopo la morte di Emma e con Hope che continua a scambiare (giustamente) Phoebe per Beth, Thomas trama adesso nell’ombra ai danni di…

Abbiamo lasciato la famiglia Forrester distrutta dalla prematura morte di Emma, la stagista e nipote di Justin, precipitata con la macchina da un burrone. Mentre l’intera famiglia Forrester si riunisce per ricordare la ragazza, però, alcune persone vogliono vederci chiaro. Zoe e Xander non si dicono convinti della versione data da Thomas e nel frattempo anche Brooke nutre i suoi sospetti. Ma la più sconvolta dai recenti avvenimenti è sicuramente Hope che cerca di dimenticare l’accaduto accettando l’invito di Steffy per una festa in spiaggia. Né la madre né Liam, tuttavia, si dicono troppo convinti che sia una buona idea accettare la proposta.

Beautiful, anticipazioni:

Dalle anticipazioni americane, scopriamo che tre trame corrono una di fianco alle altre, parallele ed intrecciate: mentre Hope commette il clamoroso errore di chiamare Phoebe con il nome di Beth, Flo non riesce a reggere i sensi di colpa per il segreto che ormai da troppo tempo sta portando avanti. La ragazza si mostra sempre più decisa a rivelare la terribile verità ad Hope, mentre Wyatt, all’oscuro di tutto, gli propone di andare a vivere con lui. Al contempo, Thomas trama nell’ombra: il subdolo figlio di Ridge e Taylor ha infatti ricevuto la visita di un amico che gli ha portato un pacchetto. Il suo piano è piuttosto lineare e riguarda una persona in particolare. Chi sarà?

Sempre dalle anticipazioni americane, scopriamo che il giro di bugie intorno alla scomparsa di Beth e alla morte di Emma si infittisce sempre di più. Protagonista delle prossime puntate Thomas, che cercherà di chiudere la bocca a più di una persona. Continuate a seguirci per scoprirlo!

