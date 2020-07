Belen Rodriguez completo intimo rosso: infarto assicurato – FOTO

Belen Rodriguez con il suo ultimo scatto in versione sexy incanta i suoi fan: bellezza statuaria e foto senza fronzoli

La torrida e travolgente estate di Belen Rodriguez va avanti. Un vortice di emozioni e sentimenti che forse mai come ora sono stati così forti e contrastanti. Lei continua a lavorare e a concedersi momenti di relax e vacanza con amici e non solo, e dall’altro il gossip su di lei, il suo ex marito Stefano De Martino, il triangolo amoroso con Alessia Marcuzzi e la sua nuova e presunta fiamma impazza.

Ci sono così tanti argomenti che ruotano intorno a Belen in questa estate post Covid che i giornali non riescono a contenerli nemmeno tutti. Lei non risponde quasi mai, se non con sporadiche frecciatine che partono come aghi roventi e vanno dritto al cuore delle cose. In una delle sue ultime stories la showgirl argentina è stata al vetriolo e ha parlato di tradimento. Il nome del padre di suo figlio Santiago, certo non compare, ma che siano dirette a lui le sue parole è stato evidente a tutti.

“Karma – scrive Belen -. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché così sono le regole del gioco”. Fondo nero e scritte bianche, tutto molto semplice e diretto. Come si suol dire, ogni riferimento è puramente casuale?

Nel mentre lei però sembra ancora rifugiarsi nelle braccia manager della moda Gianmaria Antinolfi. Il settimanale Chi, li ha pizzicati con delle foto esclusive insieme a Ibiza. Ma oltre i pettegolezzi Belen incanta sempre il web con i suoi scatti, quelli più spontanei della sua quotidianità e quelli dei momenti di lavoro. E c’è da dire che l’ultimo è davvero favoloso.

