Bianca Atzei, gonna corta FOTO dal davanzale, immagina .. puoi ..

Bianca Atzei sensuale e prorompente nell’Isola di Albarella. Per lei un dolce e amaro ricordo legato proprio a questo luogo

Estate di prorompenze quella del 2020 che non si ferma nemmeno per un attimo. Curve giunoniche che si rincorrono e si sfidano a colpi di scatti sexy per chi riesce di più a snodare la camera, tra pose sofisticate, inquadrature al limite e rotondità in vista.

C’è poi chi riesce a farlo anche con garbo e definizione, senza mia esagerare ed essere volgare. È il caso di Bianca Atzei, la cantante de “L’amore vero” che nell’estate post Covid si concede le vacanze in giro per il Paese e mostra una versione di sé molto molto sexy, apprezzatissima dai suoi tantissimi fan. Bikini e costumi interi mozzafiato ma anche corse a cavallo e scatti con il suo fidanzato, la Iena Stefano Corti.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram Bianca è davvero molto bella e sensuale in un vestito nero molto particolare. La gonna a pois è cortissima e le sue gambe sono scoperte. Lunghe, lisce, irrefrenabili che si intrecciano sul davanzale di una finestra sulla quale la cantante è seduta. Sedere definito e lato A scolpito dal corpetto del vestito attillatissimo e maniche pompose e trasparenti.

Un’eleganza e un erotismo che si racchiudono in uno scatto che non ha eguali. Capelli biondi sciolti che le cadono sulle spalle e che lei sposta leggermente con la mano, che schianto Bianca!

E questa foto la cantante, ex di Max Biaggi, la usa per concedersi ad un dolce e forse anche un po’ amaro ricordo.

