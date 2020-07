Un giovane motociclista, padre di tre figli piccoli, è deceduto nel pomeriggio di ieri a Sonico (Brescia) in un drammatico incidente stradale.

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Sonico, comune in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, una moto condotta da un 25enne, si sarebbe schiantata con un camion che stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio in via Nazionale. Scontro tremendo che non ha lasciato scampo al giovane motociclista per il quale ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Illeso, ma sotto shock il conducente del mezzo pesante. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Brescia, schianto tra moto e camion: giovane motociclista perde la vita, lascia la moglie e tre figli piccoli

Aveva solo 25 anni il motociclista che ieri pomeriggio, mercoledì 22 luglio, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale consumatosi a Sonico, in provincia di Brescia. La vittima, Walter Magnani, secondo quanto riporta la redazione di Brescia Today, si trovava in sella alla sua moto, una Honda Cbr 600, che improvvisamente si è schianta contro un camion Volvo che in quel frangente stava svoltando a sinistra. Sul posto è arrivato in pochi minuti lo staff medico del 118 che ha provato a rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed i medici ne hanno constatato il decesso sul luogo della tragedia. Nel frattempo era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso rientrato dopo la conferma del decesso. Praticamente illeso il conducente del camion rimasto sotto shock per l’accaduto.

Il giovane motociclista, residente nella frazione di Mù di Edolo che fra pochi giorni avrebbe compiuto 26 anni, come riporta Brescia Today, lascia la moglie e tre figli piccoli.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Darfo che ha effettuato i rilievi. I due mezzi sono stati sequestrati e, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale ed il camionista è stato sottoposto al test di droga e alcool.