Caterina Balivo bellissima in barca, immersa nel blu in costume – FOTO

Caterina Balivo bellissima in barca, immersa nel blu in costume. La conduttrice ha fatto girare la testa ai suoi fans con l’ultimo scatto che ha postato al mare

Caterina Balivo ha fatto impazzire i fans con l’ultimo scatto che ha postato al mare, in posa su una barca e immersa nel blu della splendida isola in cui sta passando le vacanze, Favignana.

Caterina Balivo toglie il fiato con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Sicuramente è una delle conduttrici più amate degli ultimi quindici anni: con la sua voglia di mettersi in gioco e di puntare sempre in alto, sta migliorando anno per anno e raggiungendo obiettivi che i suoi colleghi hanno faticato ad ottenere. Vieni da Me è stato il suo ultimo gioiellino, e nonostante ci tenesse tanto, ha deciso di lasciare il timone del programma per buttarsi in un’avventura tutta nuova di cui ancora non siamo a conoscenza. Al momento però si sta godendo le vacanze in Italia, senza pensare a niente: per via del covid, tutti i personaggi famosi hanno rinunciato all’estero per godersi le nostre bellezze italiane, aiutando così il turismo del nostro Paese che quest’anno ne ha più bisogno che mai.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, e uno in particolare ha fatto emozionare i suoi fans. “Stanotte ho fatto un sogno. Accendevo la televisione, c’era Sanremo e a condurlo eri proprio tu. Quando mi sono svegliato ho pensato subito a te. Quand’è che ti vedremo alla conduzione del Festival della Canzone Italiana? Te lo meriteresti davvero”.

