Chiara Ferragni dal Salento a bordo piscina è una dea sensuale – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Salento 🙏🏻 #supplied Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 23 Lug 2020 alle ore 10:42 PDT

In Salento dopo ha assistito all’incredibile spettacolo della sfilata di Dior, Chiara Ferragni incanta facendosi immortalare in una foto scattata a bordo piscina. Capelli lunghi e mossi sciolti sulle spalle, due occhi glaciali e uno short che ha messo in evidenza le lunghe gambe della moglie di Fedez. Un outfit semplicissimo che, tuttavia, ha incantato i fans che, in poco tempo l’hanno inondata di like e commenti.

“Sei stupenda”, “Quanto sei bella”, “Fenomenale”, “Stupenda”, “Pazzesca“, sccrivono alcuni dei 20,5 milioni di followers dell’influencer italiana più famosa del mondo.

Chiara Ferragni incantevole alla sfilata Dior

Ha scelto un look decisamente diverso, invece, per la sfilata di Dior in occasione della quale ha indossato un abito lungo colorato che ha reso la sua immagine incredibilmente elegante. Sempre raffinata e mai volgare, la Ferragni si è confermata un’icona di stile e raffinatezza. Una bella naturale quella dell’influencer che riesce a stupire tutti anche quando indossa una semplice tuta.

In Salento, naturalmente, non era sola. Con lei c’era l’inseparabile marito Fedez. La coppia è sempre più unita e innamorata e aumentano sempre più i rumors sercondo i quali i due potrebbero presto allargare la famiglia regalando al piccolo Leone che ha compiuto due anni lo scorso marzo, un fratellino o una sorellina. La cicogna, in casa dei Ferragnez, arriverà nel 2021? I fans attendono.

