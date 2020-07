Covid, positivi tre ragazzi romani in vacanza a Capri. Uno è stato anche nel Cilento. Comitiva in quarantena, il sindaco: “Nessun caso sull’isola”

Dall’Asl di Napoli 1 si apprende che tre turisti di Roma in vacanza a Capri sono risultati positivi al coronavirus. I tre fanno parte di un gruppo di 10 persone in vacanza sull’isola in una casa. Del gruppo, messi in quarantena, risultano positivi solo loro al momento. E’ subito partita l’indagine epidemiologica degli uomini dell’ Asl in servizio nell’isola caprese per tracciare i movimenti e scovare eventuali altri positivi. I ragazzi sono stati a Capri dal 16 al 19 luglio. In questi giorni hanno avvertito i sintomi e così si è provveduto a fare i tamponi e poi la scoperta.

Leggi anche > Dona mascherine e riceve multe: il caso

Covid, casi a Capri

Ecco quanto comunicato dalla Regione Lazio: “I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, sono di 3 casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena – scrive l’Unità di Crisi della Regione Lazio -. Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il SERESMI”. Intanto il sindaco di Capri Marino Lembo afferma che non ci sono segnali di criticità. Non si registrano positivi o focolai. Una delle ragazze del gruppo è stata per alcuni giorni ad Acciaroli, nel Cilento. Si sta cercando di ricostruire tutti i movimenti.

Leggi anche > Seconda ondata contagi, per il ministro è una possibilità

E’ importante capire se fossero positivi già alla partenza o meno. Questo fattore aiuterebbe molto in vista della tracciabilità degli spostamenti e degli eventuali altri positivi. Intanto a Capri sempre, altre quattro persone sono in quarantena dopo essere stati a Dubai. Sono stati in contatti con un contagiato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.