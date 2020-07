Diletta Leotta, calcio a un pallone: il vestito è corto, che caldo… – FOTO

Diletta Leotta ha condiviso un trittico di foto in cui è a bordo campo in attesa di seguire Cagliari-Lazio prevista per stasera alle 21:45 proprio su Dazn, la tv in streaming dove la conduttrice lavora

Visualizza questo post su Instagram Life is better when you.. smile 😁 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:38 PDT

Diletta Leotta è in attesa della gara che si giocherà stasera alle 21:45 tra Cagliari e Lazio valevole per il campionato di Serie A. Come al solito la conduttrice è inviata sui campi di calcio per la rete televisiva di streaming per cui lavora, Dazn. Nella didascalia alle sue foto pubblicate su Instagram, la bella Diletta ha scritto: “Piede d’appoggio, coordinazione, stile: il mix giusto per seguire lazio-cagliari stasera su #dazn”. Infatti sta tirando un calcio a un pallone e le foto mostrano tutto il suo “sforzo fisico”. Ma c’è anche del gossip nelle ultime ore che ha come protagonista la Leotta e un campione di calcio, parliamo di un giocatore in forze attualmente al Milan, Zlatan Ibrahimovic. I due sono in questi giorni donna e uomo immagine per Buddyfit, un’app di allenamenti da fare a casa. Ma i paparazzi li hanno colti mentre sono a cena mercoledì scorso in un ristorante di Milano. Diletta era con due amiche e lui da solo dopo la partita vinta dal suo Milan con il Parma allo stadio di San Siro. L’incontro è durato molto, fino all’una e mezza di notte.

LEGGI ANCHE -> Chiara Blasi superlativa, in costume manda fuori di testa FOTO

Diletta Leotta e il gossip con Zlatan Ibrahimovic

La Leotta ha rotto con Daniele Scardina, pugile professionista da qualche settimana ormai. Il pugile King Toretto ora è a Ibiza con gli amici a divertirsi e la moglie di “re Zlatan” è rimasta in Svezia.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi è implacabile: dopo le mutandine mostra altro FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Ready to play 👍🏻⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

I due sono sposati da 20 anni.